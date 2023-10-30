Киев, 30 октября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Журнал Time опубликовал 30 октября материал о положении дел в окружении главы киевского режима. При этом на обложке была размещена цитата Владимира Зеленского: «Никто не верит в победу Украины так, как я. Никто». В материале приводятся несколько анонимных рассказов людей из окружения Зеленского. В частности, чиновники выразили беспокойство из-за того, что тот отказывается смотреть на реальные вещи и верит в мнимую победу Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так, один из источников рассказал, что Зеленский был зол, вернувшись из недавнего турне по странам Запада. Он почувствовал себя преданным так называемыми союзниками.

«Они оставили его без средств для победы в конфликте, а только для того, чтобы выжить в нём», — заявил он.

Собеседники издания рассказали, что глава киевского режима растерял оптимизм, больше не пытается шутить на рабочих встречах с представителями правительства и военного командования и только сухо отдает приказы. Несмотря на это, помощники Зеленского отметили маниакальность его веры в победу.

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — приводятся в статье слова одного из его ближайших соратников.

В то же время сам Зеленский признал, что попытки донести свою позицию до западных партнёров отнимают у него все силы.

Помимо прочего, источники Time сообщили о возможных стратегических и кадровых изменениях в военной структуре Украины. По их словам, зимой стоит ожидать увольнения как минимум одного министра и высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик армии США Скотт Риттер 30 октября заявил, что украинский лидер постепенно перестаёт быть главной «звездой» в странах Запада, изначально написавшего для него «сценарий» его президентства. Как отметил Риттер, главу киевского режима, от «шоу» которого все устали, либо убьют, либо заменят.

В тот же день польский писатель Щепан Твардох заявил, что в ВСУ ненавидят Зеленского. При этом, по словам писателя, общавшегося с украинскими боевиками, они уважают главкома Валерия Залужного. Бойцы ВСУ жаловались Твардоху на нехватку вооружения и боеприпасов и отмечали понимание невозможности восстановления украинских границ по состоянию на 2014 год.