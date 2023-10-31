Киев, 31 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Жители Украины начали меньше доверять главе киевского режима Владимиру Зеленскому и новостному телемарафону «Единые новости». Это следует из опубликованного 31 октября социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Оказалось, что марафону не доверяют 39% опрошенных (в три раза больше, чем в мае 2022 года), доля доверяющих снизилась с 69% до 48%. Непосредственно главе киевского режима не доверяют уже 22% опрошенных по сравнению с 7% в мае прошлого года.

Опрос КМИС проходил с 30 сентября по 13 октября 2023 года, поучаствовал в общей сложности 1201 респондент.

Как сообщало ИА Регнум, уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил по состоянию на 6 октября 77%. По данным ВЦИОМ, одобрение работы главы государства составило 73,6%. Социологический опрос методом телефонного интервью проводили в период с июля по октябрь 2023 года, в нём приняли участие 1600 россиян из всех регионов страны.