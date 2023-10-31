Нью-Йорк, США, 31 октября, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Чиновники в Евросоюзе планируют включить в 12-й пакет антироссийских санкций торговые ограничения на €5 млрд (около $5,3 млрд), сообщило 31 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, планируется ввести запрет на экспорт в Россию сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, которые можно использовать в военных целях.

«Рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения, а также ограничения на импорт некоторых видов обработанных металлов, алюминиевых и строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов», — говорится в сообщении.

Еврочиновники, кроме этого, хотят попытаться повысить прозрачность ценообразования на нефть и ввести санкции против более ста физических и юридических лиц.

ЕС ввёл 11-й пакет антироссийских санкций 23 июня. Они коснулись 87 компаний и более ста граждан РФ, в том числе журналистов, военных и предпринимателей. Кроме того, Брюссель запретил импорт российской нефти в Польшу и Германию по нефтепроводу «Дружба» и экспорт в Россию полупроводников, электрокомпонентов, оптических компонентов и приборов навигации.

Президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. Он отметил, что эти меры в ряде случаев позволяют притормозить планы РФ, но в новых условиях появляются новые возможности, которыми получается воспользоваться.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 октября сообщил, что российская экономика за девять месяцев 2023 года выросла на 2,8%. Он заявил, что период адаптации к санкциям завершился, начался экономический рост.