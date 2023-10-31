Москва, 31 октября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Беспорядки, которые в аэропорту Махачкалы устроили сторонники поддержки палестинцев, были в действительности попыткой врагов России ослабить её и её поддержку Палестины, заявил 31 октября политолог Борис Якеменко в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что и СССР, и Россия десятилетиями поддерживали Палестину, причём часто активнее, чем некоторые арабские страны. Политолог также назвал несостоятельными упрёки, что в странах ЕС проводят митинги в поддержку палестинцев, а в России — нет.

«В России, которая последовательно поддерживает Палестину, такие митинги не нужны, ибо позиция государства и так всем ясна. На этом фоне стало особенно очевидно, что произошедшее в Дагестане есть неприкрытая провокация против России и российской власти», — написал Якеменко.

По его мнению, Россию пытались представить страной, где требуются протесты, чтобы побудить власти определиться к позицией в отношении Палестины. Также её хотели показать рассадником дикого национализма, где один народ можно поддержать только за счёт другого народа, что противоречит политике российских властей и истории многонационального и многоконфессионального государства.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва опубликовали видеообращение военнослужащих из Дагестана, находящихся в зоне СВО. Они призвали земляков, поддавшихся на провокацию, присоединиться к борьбе с настоящими врагами России — украинскими националистами.

Глава Дагестана Сергей Меликов 31 октября сообщил, что организаторы беспорядков в аэропорту Махачкалы стали рассылать инструкции, как действовать, за два часа до прибытия аэропорта из Тель-Авива. Он также отметил, что подобные рейсы в Дагестан прибывают с 7 октября, но ранее это не вызывало волнений среди населения.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту прошли вечером 29 октября. Толпа мужчин ворвалась на его территорию. Они стали громить имущество и окружили самолёты. Власти вскоре смогли стабилизировать ситуацию. По данным МВД Дагестана, в беспорядках участвовали около 1,2 тыс. человек. Правоохранители задержали 83 участника акции.