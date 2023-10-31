Москва, 31 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Находящиеся в зоне проведения специальной военной операции уроженцы Дагестана записали видеообращения к землякам после воскресных беспорядков в Махачкале.

Кадр из видео

Так, российские бойцы из штурмового подразделения на донецком направлении призвали жителей Дагестана, которые повелись на провокацию СБУ, присоединиться к борьбе с украинскими националистами в зоне спецоперации.

«Мы все из Дагестана. Воюем здесь, защищаем территорию Российской Федерации и наших людей. Мы верим, что наш дагестанский народ мудр и не поддаётся на провокации врага. Хотите бороться с настоящим врагом, присоединяйтесь к нам — повоюем все вместе», — сказали бойцы.

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Другие военнослужащие из Дагестана также осудили погром в аэропорту Махачкалы. На видеокадрах, опубликованных в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва, бойцы призвали людей не вестись на провокации и приехать в зону спецоперации.

Один из военных призвал дагестанцев прекратить беспредельничать и помочь российским бойцам в зоне проведения боевых действий. Другой военнослужащий в обращении к жителям Дагестана рекомендовал отказаться от провокаций и не верить всему, что попадается на сайтах.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ. Люди скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы прорвалась в здание терминала аэропорта, устроив погромы и поджоги. После беспорядков возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 83 человека, принимавших участие в беспорядках.

Президент Владимир Путин на совещании 30 октября, посвященном событиям в столице Дагестана, заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины. В МИД также заявили, что Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил 30 октября, что среди интернет-ресурсов, призывающих к митингу, был Telegram-канал, который ведут с территории Украины. Он рассказал, что у него есть информация о том, что один из ресурсов призывал к «общекавказскому митингу». В частности, по данным следствия, канал «Утро Дагестан» работал на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). После этого, в тот же день, основатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке каналов, в которых призывают к насилию.