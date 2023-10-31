Москва, 31 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день в рядах украинских войск наблюдается нехватка кадровых сержантов и младших офицеров, из-за чего на штурмы мобилизованных ведут рядовые. Об этом 31 октября рассказал пленный боец ВСУ Владимир Мурга из Ровно, которого забрали в армию в феврале.

Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У нас никто не получил звания, у нас все были солдатами. Офицерского состава был только наш командир роты, лейтенант, и его зам — тоже лейтенант», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Мурга уточнил, что из-за отсутствия кадрового офицера во время выхода на позиции свыше 15 военнослужащих украинской армии случайно оказались около расположения Вооружённых сил России, где их взяли в плен.

По словам бойца, старшим группы был рядовой, который также попал в плен вместе с остальной группой.

«Первый шёл с планшетом с «Крапивой» (приложение для смартфонов командного состава ВСУ для наводки артиллерии и ориентирования на местности. — Прим. ред.). Он нас и завёл и потом извинялся», — пояснил он.

Пленный отметил, что старший группы ВСУ во время движения в ночное время завёл своих подчинённых прямо в окопы к российским военным.

«Когда пришли в окоп, там сидели ваши, ну и мы стали сдаваться. Нас было 20 человек. Первых трёх взяли в плен, а остальные убежали. Началась стрельба, и они как бы отступили», — уточнил Мурга.

Он добавил, что в украинских войсках наиболее острой проблемой является отсутствие младшего командного состава, из-за чего на большей части должностей в пехотных соединениях находятся рядовые.

«У нас званий сержантов вообще ни у кого не было… Были назначенные «на посаде», считались командирами отделения. Считались. Зарплату он не получает как командир отделения, но «стоит». Звания никто не получал. Наверное, чтобы денег нам поменьше платить», — резюмировал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Владислав Шевчук предложил восполнять ежедневные потери ВСУ ужесточением мобилизационных мер на Украине. Он также пожаловался на нехватку личного состава.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября заявил, что украинские военные столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов в Запорожской области. Он уточнил, что из-за этого командование ВСУ в экстренном порядке возвращает на передовую подразделения, которые не успели восстановиться от разгрома в боях с Вооружёнными силами России.