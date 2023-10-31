Астана, 31 октября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Бывший главный тренер российской сборной по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий — один из кандидатов на пост главного тренера казахстанского ФК «Актобе», сообщил 31 октября портал Metaratings.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Леонид Слуцкий

Слуцкий входит в число основных претендентов на должность главного тренера команды. Также на этот пост претендует главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев.

Согласно неофициальной информации, один из этих двух кандидатов займёт должность главного тренера «Актобе», если его покинет Андрей Карпович.

«Актобе» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после 26 сыгранных туров сезона Казахстанской Премьер-Лиги-2023/2024. Клуб получил место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий сезон.

Леонид Слуцкий был в 2009–2016 годах главным тренером ЦСКА и в 2015–2016 годах — главным тренером сборной России.

После поражения сборной России в игре с командой Уэльса со счётом 0:3 на Евро-2016 Слуцкий в июне 2016 года заявил, что команде нужен новый тренер. 30 июня 2016 года он официально покинул пост главного тренера.

Последним местом работы Слуцкого был казанский ФК «Рубин», который он возглавил в конце 2019 года. Он покинул пост наставника команды 15 ноября 2022 года. Команда в сезоне 2021/22 вылетела из РПЛ.