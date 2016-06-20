Москва, 21 июня, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий считает, что команде необходим новый наставник. Об этом он заявил 21 июня, комментируя итоги выступления национальной сборной на Евро-2016, передаёт телеканал «Россия 24».

Слуцкий готов покинуть пост главного тренера сборной России Леонид Слутский — главный тренер сборной России по футболу

«После такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим стартам, которые будут очень важны и во многом судьбоносны для развития футбола в нашей стране», — отметил Слуцкий, добавив, что «готов взять всю вину на себя».

«У нас было достаточно времени для подготовки — и определиться с составом, и наиграть что-то. Если это не удалось сделать в ключевой игре, значит, тренер не справился со своими обязанностями», — констатировал главный тренер.

В свою очередь, министр спорта, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что вылет сборной с чемпионата продемонстрировал уровень российского футбола. «Надо признать, что сегодня такой уровень у нас, что нет игроков высочайшего уровня», — сказал министр.

Комментируя слова наставника сборной о необходимости нового тренера для команды, Мутко отметил, что «реакция Слуцкого понятна», однако «сейчас ночью» ничего решаться не будет. «Давайте все пока успокоимся», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, сборная России потерпела поражение от команды Уэльса со счётом 0:3 и заняла последнее место в группе B с 1 очком, лишившись шансов на дальнейшее участие чемпионате.

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