Казань, 15 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий покинул свой пост. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба команды.

Дмитрий Садовников Леонид Слуцкий

Отмечается, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие», — говорится в сообщении.

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством команда в сезоне 2020/21 заняла четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В сезоне 2021/22 «Рубин» вылетел из РПЛ и в настоящее время выступает в Первой лиге, где занимает пятое место.