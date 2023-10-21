Берлин, 22 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер призвал главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок тщательнее подбирать слова и не допускать эмоциональных выражений в адрес России.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Россия остаётся Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с «Зелёными» и Анналеной Бербок, то это неправильно», — приводит слова политика издание Berliner Zeitung.

По мнению Герхарда Шрёдера, главе внешнеполитического ведомства Германии следует держать собственные эмоции при себе и не позволять себе эмоциональных высказываний в адрес России.

Как передавало ИА Регнум, ранее во время общения с немецкими журналистами Анналена Бербок заявила, что противостояние с Россией является ещё одним сигналом другим странам в мире. По её словам, посыл этого сигнала заключается в том, что устав ООН будет соблюдаться при любом развитии событий.