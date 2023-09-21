Берлин, 21 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения с немецкими журналистами сделала неоднозначное заявление о России. Об этом 21 сентября сообщила газета Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум Анналена Бербок

«Война с Россией ― это ещё и сигнал другим странам, другим режимам в мире», ― указала министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавила, что посыл заключается в том, что Устав ООН «будет соблюдаться».

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что европейские страны ведут «войну против России». Она также призвала больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих.

Позднее дипломат признала ошибочными свои заявления о «войне против России». Бербок уточнила, что для неё важно показать окружающим, что внешняя политика прямо влияет на жизни людей.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 25 января заявила, что слова Бербок прямо свидетельствуют о ведении западными странами войны против России. По её словам, об этом также говорят заявления немецкого экс-канцлера Ангелы Меркель, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине для подготовки к военным действиям.

Депутат от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер 6 сентября поблагодарил российскую сторону за то, что она не восприняла всерьёз слова Бербок о войне с Россией.

В июле министр заявила, что Россия останется угрозой безопасности и миру на европейском континенте.

Немецкое издание Berliner Zeitung 19 сентября опубликовало статью, в которой отмечалось, что обострение украинского конфликта может привести к военному столкновению России и НАТО и реальной опасности ядерной войны. Авторы статьи призвали не допустить эскалации, пока украинский кризис не вышел из-под контроля.