Москва, 28 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали порядка 40 авиарейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно данным на 8:25 мск во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево задержали 12 авиарейсов, в Домодедово задержали 22 рейса, ещё четыре были отменены.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в трёх московских аэропортах из-за снега задержали не менее 35 авиарейсов, ещё восемь рейсов были отменены в трёх московских аэропортах из-за снега.

Утром 22 октября в Москве выпал первый снег. Он шёл недолго, снежного покрова не получилось. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о похолодании и призвал не тянуть с заменой автомобильной резины с летней на зимнюю. Он также заявил, что в Центральной России теперь тепла не стоит ждать до мая.

МЧС России заранее предупредило жителей столичного региона о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Москву и Подмосковье 27 октября накроет метель, снег и гололедица. Непогода начнётся в утренние часы. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см.