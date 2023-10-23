Москва, 23 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В обозримом будущем отсутствуют перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией, поскольку Токио фактически ведёт экономическую и информационную войну с Москвой. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе 212-й внеочередной сессии парламента заявил, что государство продолжит придерживаться курса на решение территориальной проблемы с Россией и заключение мирного договора. При этом он отметил, что российско-японские отношения находятся в тяжёлом состоянии.

По словам профессора Кистанова, формулировки японского премьера носят дежурный характер. Кисида продолжает вести курс, направленный на то, что так и не заключённый после Второй мировой войны мирный договор между Россией и Японией нужен, но с соблюдением территориальных условий японской стороны.

«В обозримом будущем речи о мирном договоре идти не может, потому что Россия ещё в марте прошлого года заявила, что в сегодняшних обстоятельствах это невозможно. Япония фактически объявила России тотальную экономическую и информационную войну. Как член «Большой семёрки» она сейчас делает многое, чтобы осудить Россию и посильнее затянуть узел санкций. А Япония надеется на какие-то глобальные изменения в политическом устое России, что заставит Москву согласиться на условия Токио», — отметил Кистанов.

Он обратил внимание, что Япония поставляет Киеву продукцию двойного назначения, которая может быть использована и в военных целях. Это, например, беспилотники и оборудование для разминирования, а также каски и бронежилеты. Поэтому, по мнению эксперта, крайне странно сейчас со стороны японских властей рассуждать о мирном соглашении с Россией. Кистанов напомнил, что Кисида ещё будучи в должности министра иностранных дел критично относился к более либеральной и мирной позиции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ относительно четырёх российских островов и соглашения. С приходом к власти Фумио Кисида обозначил более жёсткий политический курс вокруг позиции островов.

«Токио вернулся к своей прежней позиции, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова, что остаётся требование решения территориальной проблемы как условие для заключения мирного договора. И сейчас в Японии пошли жёсткие формулировки, что Россия якобы незаконно оккупирует эти острова, что суверенитет распространяется на все острова. И эта установка на мирное соглашение дежурная», — указал профессор.

Он также отметил, что Кисида коснулся темы российско-японских отношений в своей речи перед парламентом косвенно и вскользь, она была не главной в повестке. Основной же посыл был связан с тем, как решать экономические проблемы, связанные с острой инфляцией, которая усугубила трудности в экономике Японии.

Ещё в середине сентября новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что позиция государства в отношении России о решении территориальной проблемы по позиции «северных территорий», так в Японии называют Хабомаи, Итуруп, Кунашир, Шикотан, и заключения мирного договора остаётся неизменной.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела любые «протесты» Японии, связанные с принадлежностью Курильских островов. Она подчеркнула, что Южные Курилы — неотъемлемая часть России по итогам Второй мировой войны.

Дипломат добавила, что администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды следует «прекратить реваншистскую риторику» и перестать молчаливо потворствовать демонстрациям ультраправых националистов у стен диппредставительства РФ в контексте предстоящей годовщины вступления СССР в боевые действия против милитаристской Японии 9 августа 1945 года.