Краснодар, 31 октября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Открытое горение на складе с полиэтиленом в Краснодаре утром 31 октября ликвидировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России

«В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре вспыхнул утром 31 октября. Огонь распространился на 550 кв. м.

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Со склада пожарные вынесли два кислородных баллона и один — газовый. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября на улице Гольянский Посёлок в Ижевске вспыхнул пожар на складе. Площадь возгорания составила 3800 кв. м.

В этот же день пожар вспыхнул в районе посёлка Верхнеколвинск (Коми): взорвался резервуар с нефтью. Пострадал один человек.