На складе с полиэтиленом в Краснодаре ликвидировали открытое горение
Краснодар, 31 октября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Открытое горение на складе с полиэтиленом в Краснодаре утром 31 октября ликвидировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре вспыхнул утром 31 октября. Огонь распространился на 550 кв. м.
Со склада пожарные вынесли два кислородных баллона и один — газовый. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 29 октября на улице Гольянский Посёлок в Ижевске вспыхнул пожар на складе. Площадь возгорания составила 3800 кв. м.
В этот же день пожар вспыхнул в районе посёлка Верхнеколвинск (Коми): взорвался резервуар с нефтью. Пострадал один человек.