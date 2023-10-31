Вашингтон, 31 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд внесли в палату представителей Конгресса США, сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Документ подготовили члены Республиканской партии. В нём отсутствуют статьи расходов для Украины и Тайваня.

Указанная сумма соответствует тому объему средств, который президент США Джо Байден ранее запрашивал у Конгресса в рамках своего «пакетного» запроса.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября агентство Bloomberg проинформировало, что Джо Байден намерен дополнительно запросить у Конгресса $100 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. 20 октября Белый дом объявил, что американский президент запросил у Конгресса бюджет на помощь Израилю и Украине. Байден попросил законодателей одобрить финансирование Киева в размере $61,3 млрд и ещё $14,3 млрд — на помощь Израилю.

30 октября в офисе Владимира Зеленского объявили, что делегация палаты представителей США посетила Киев. В ходе встречи с украинским руководством конгрессмены заявили, что знают о дефиците снарядов калибра 155 мм у Вооружённых сил Украины. Вместе с тем они констатировали, что в боеприпасах такого типа в настоящее время нуждается Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).