Киев, 31 октября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Делегация палаты представителей Конгресса США посетила Киев и провела переговоры с украинским руководством по поводу первоочередных оборонных нужд Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум

На встрече со стороны США присутствовали конгрессмены как от Демпартии, так и от республиканского большинства нижней палаты американского парламента. Члены парламентской делегации заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 мм у ВСУ.

При этом один из делегатов — демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли — уточнил, что такие боеприпасы в настоящее время понадобились Израилю.

Источник ИА Регнум, 9 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за конфликта между Израилем и палестинскими радикалами Украина лишится американской финансовой и военной поддержки, которую США перенаправят израильской стороне. Эксперт считает, что Киев больше не получит денег, а ВСУ не добьются каких-либо успехов в рамках своего контрнаступления.

22 октября американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Пентагона написала о том, что Соединённые Штаты передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально предназначались Украине.

В публикации отмечается, что украинская армия и израильские войска участвуют в конфликтах, характер которых отличается, в связи с чем они имеют разные потребности в оружии. Несмотря на это, как уточняют авторы статьи, затяжные боевые действия могут взывать дефицит некоторых из систем вооружений.