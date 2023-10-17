Вашингтон, 18 октября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Дополнительно запросить 100 миллиардов долларов намерен у американского Конгресса президент США Джозеф Байден на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом 17 октября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что администрация Белого дома рассчитывает на поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в Конгрессе.

«Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань», — поясняется в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, администрации президента США Джо Байдена стоит сократить объём помощи Украине и заняться поддержанием американской экономики.

Президент США Байден 15 октября заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. По его словам, Соединённые Штаты — это «самая мощная страна в истории», у которой есть такие возможности.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам нужно приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать киевской армии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, осталось недолго — после ноября ни США, ни Европа не смогут оказывать помощь Украине.