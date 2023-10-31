Вашингтон, 31 октября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя спросил у дипломатов из Соединённых Штатов Америки, почему Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Хочу задать представителю Соединённых Штатов вопрос: объясните, почему вы не просите прекращения огня. Означает ли это, что США, будучи постоянным членом СБ, поддерживают доктрину тотального возмездия в Газе?» — спросил Небензя.

Он также указал внимание на то, что сторонних наблюдателей, в частности тех, кто голосовал против принятия проектов резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке, совершенно не волнуют жизни мирных палестинцев.

От ответа на поставленный вопрос воздержался заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. Вместо ответа он попытался обвинить Россию в том, что её якобы «не волнует решение гуманитарных кризисов».

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 30 октября, заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, поскольку, по мнению США, это будет выгодно палестинскому движению ХАМАС.