Москва, 30 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Врач назвал регионы России с наибольшим распространением рака печени. Завотделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер рассказал, что наиболее заболевание распространено в трёх регионах страны.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Ими оказались Чукотка, Якутия и Бурятия.

«Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам, особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком», — рассказал Бредер «Газете.Ru».

Он отметил, что в граничащей с Бурятией Монголии рак печени занимает первое место по онкологической заболеваемости. Врач посоветовал жителям указанных регионов особенно внимательно подходить к здоровью печени, так как обнаружить в ней опухоль особенно сложно. Из-за того, что печень не болит, рак в ней находят, как правило, на последней стадии или посмертно, добавил Бредер.

Количество смертей от цирроза печени значительно выросло за последние десятилетия, сделав заболевание одной из шести основных причин смерти. В 80% случаев цирроз вызывает развитие гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей печени, рассказала 20 августа заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко. По её словам, карцинома возникает из-за длительного повреждения печени и развивается стремительно, а цирроз является хроническим заболеванием, при котором печёночная ткань разрушается и замещается рубцами, что нарушает работу органа.

В свою очередь, учёные Сиднейского университета 27 августа заявили, что несколько минут энергичной физической активности, эквивалентной уборке, стирке, мытью посуды или приготовлению еды, снижают риск онкологических заболеваний на 32%. Чтобы установить это, исследователи получили данные о физической активности 22 тыс. человек, у каждого десятого из которых позднее диагностировали различные формы рака. Оказалось, что физическая активность снижала риск его возникновения на 18%, а в связанных с отсутствием активности видах — на 32%.