Москва, 20 августа, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Уровень смертности от цирроза печени за последние десятилетия значительно возрос, заболевание входит в список шести основных причин смерти в развитых государствах. Об этом 20 августа рассказала врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко 20 августа.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Она отметила, что цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором печеночная ткань разрушается и замещается рубцами, это приводит к нарушению функций данного органа.

Злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты являются причинами цирроза печени в 75–80% случаев, уточнила врач, добавив, что симптомы цирроза могут включать боли под правым ребром, сонливость, слабость, потерю аппетита, увеличение живота из-за скопления жидкости в брюшной полости, тошноту, отеки на ногах, желтуху, одышку и кожный зуд.

По её словам, исследования показывают, что в 80% случаев цирроз становится основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей печени.

Обычно гепатоцеллюлярная карцинома возникает в результате длительного повреждения печени, она развивается достаточно стремительно, уточнила Марьенко, подчеркнув, что именно поэтому пациенты, которым был поставлен диагноз «цирроз», должны постоянно проходить обследование и наблюдаться у специалистов.

«Это позволит выявить любые изменения в печени и начать лечение на самой ранней стадии, что способствует более эффективному лечению и повышает шансы на выздоровление», — приводит газета «Известия» слова врача.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала группы людей, которые больше всего рискуют заболеть раком. По словам специалиста, к первой группе риска относятся пожилые люди, поскольку с возрастом иммунитет даёт сбои.

Она призвала людей в возрасте старше 50 лет чаще проходить медицинские осмотры. Ко второй группе Вахабова отнесла курильщиков, поскольку вероятность развития у них рака лёгких в семь раз выше, чем у некурящих. К третьей группе — людей с генетической предрасположенностью к развитию рака, к четвёртой — людей, которые контактируют с токсичными и радиоактивными веществами, а к пятой — людей, страдающих от вирусных заболеваний, таких как ВПЧ, гепатит В и С, вирус Эпштейна-Барра.

Ранее врач Екатерина Волкова назвала пять полезных для организма чаёв. Она отметила, что мята и мелисса являются одними из самых полезных трав для приготовления чая. Врач уточнила, что если сделать из листьев мяты и мелиссы чай, то получится отличное успокоительное и противовоспалительное средство, кроме этого, мята отлично снимает повышенное газообразование.

В Роспотребнадзоре рассказали, что силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек. Однако существуют факторы, негативно воздействующие на иммунитет человека. Это в первую очередь длительный стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов, перенесённые травмы, ожоги, операции и загрязнение окружающей среды.