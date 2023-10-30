Москва, 30 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В северо-восточной части Подмосковья может появиться Восточная хорда, которая соединит Ярославское шоссе и недавно открытую трассу М-12. Длина Восточной хорды составит 39 км. Она соединит строящуюся Мытищинскую хорду и М-12.

Евгений Биятов/РИА Новости

Новая магистраль пройдет через городские округа Богородский, Ивантеевка, Фрязино, Лосино-Петровский, Щелково. Об этом «Ъ» рассказали в региональном минтрансе.

«Восточная хорда — это перспективная дорога, которая в будущем соединит Ярославское шоссе и трассу М-12. Основная ее цель — улучшение транспортной доступности вышеперечисленных городских округов, а также хордовых связей между вылетными магистралями», — сообщило издание.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортиков отметил, что на северо-востоке региона расположены крупные города — Мытищи, Королев, Ивантеевка, Щёлково и Фрязино, а транспортный связей недостаточно.

«Существующие дороги шириной по две полосы проходят по жилым массивам. Строительство новой дороги в перспективе создаст удобный транзитный коридор от Ярославского шоссе до М-7 «Волга», позволив вывести часть транзита с жилых улиц», — подытожили в ведомстве.

Власти России не раз подчёркивали важность развития транспортной инфраструктуры для будущего страны с учётом её огромных территорий, а также для развития экономики по всем направлениям.

8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Движение по этому участку открыли на 10 месяцев раньше срока. Его протяженность составила порядка 415 км, время в пути от Москвы до Арзамаса сократится до 3,5 часа.

Тогда же президент России пообещал расширить планы дорожного строительства. Он отметил, что М-12 предстоит проложить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, а в дальнейшем и до других регионов Сибири и Дальнего Востока.

На следующий день вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Путин по видеосвязи открыл движение по новым транспортным магистралям столицы, включая МЦД-4. Российский президент дал старт движению по проспекту Багратиона, который будет северным дублёром Кутузовского проспекта, и южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД.

Также стартовали поезда по Четвёртому Московскому центральному диаметру протяжённостью 86 км. Он соединяет город Железнодорожный и Апрелевку. Планируется, что эта линия на 6–9% разгрузит Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Калининскую линии московского метро.