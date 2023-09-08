Москва, 8 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области в пятницу, 8 сентября. В церемонии открытия также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев.

Kremlin.ru Владимир Путин дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме», — сказал глава государства.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего страны, учитывая её огромные территории, а также развитие экономики по всем направлениям. «У нас в народе есть такая поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе», — подчеркнул Владимир Путин.

Kremlin.ru Путин дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12

Движение по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, который построен по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», открылось на 10 месяцев раньше срока. Протяженность открытого участка составляет порядка 415 км. При этом время в пути от Москвы до Арзамаса сократится до 3,5 часов. До туристических достопримечательностей Нижегородской, Владимирской и Московской областей стало рукой подать.

«М-12 — уникальный проект и по размаху, и по темпам строительства, и по тому влиянию, которое он окажет. Открытие движения до Арзамаса, а потом до Казани объединит пять регионов страны, что будет оказывать на них положительные экономические, социальные и туристические эффекты», — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Например, можно отправиться в село Карачарово, чтобы набрать воды из святого источника Ильи Муромца или погрузиться в купель. В местном музее можно увидеть пни, которые богатырь выкорчевывал своими руками. Ещё можно приложиться к мощам Петра и Февронии и посетить множество монастырей и церквей.

В Нижегородской области для туристов и паломников стал доступнее паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». Стоит побывать также в селе Большое Болдино, которое на протяжении четырех веков принадлежало роду Пушкиных, или в Выксе — старейшем центре металлургии.

Туристка Надия призналась, что её привлекает музей усадьбы Пушкина в селе Большое Болдино. «Музей посвящен болдиновскому периоду жизни и творчества поэта. На территории усадьбы есть Успенская церковь, часовня Михаила Архангела и живописный парк в окружении прудов. Также у усадьбы есть величественный дуб, которым был вдохновлен Пушкин и отметил его в отрывке своей поэмы «Руслан и Людмила» — У Лукоморья дуб зелёный …», — поделилась путешественница.

Очень ценят туристы и Мраморное озеро — небольшой водоем недалеко от дороги Нижний Новгород — Муром, в окрестностях села Филинского Вачского района. Водоём окружён березовым лесом, и на входе в воду лежат бело-розовые пласты камня: ранее здесь был алебастровый карьер. «Летом очень красивое место для отдыха с детьми. Можно пособирать ягоды, купаться и позагорать. Летом обязательно поедем по новой дороге туда», — поделилась Надежда.

Жительница Подмосковья Ирина Диденко советует путешественникам обратить внимание на женский Серафимо-Дивеевский монастырь в одноименном селе Нижегородской области. «Троицкий и Спасо-Преображенский соборы — сами по себе архитектурные достопримечательности. К святыням монастыря относятся икона «Умиление», святая Канавка, частицы мощей святых. Привлекают паломников и святые источники. Построены купальни. Вода считается чудотворной», — поделилась Диденко.

По всему маршруту следования на М-12, через каждые 50–80 км, появятся многофункциональные зоны для водителей и пассажиров, включающие заправки, мини-отели, комнаты матери и ребенка, станции шиномонтажа и кафе.

Также участок новой дороги на территории Нижегородской области интересен еще и тем, что на нем возведён уникальный вантовый мост через Оку — причём менее чем за два года. Протяженность данного объекта, ставшего экспериментальной площадкой для тестирования новых технологий, составляет почти 1,4 км.

«На данном мосту на пилонах впервые применена в России система скользящей опалубки — это непрерывный процесс бетонирования, армирования, то есть своего рода 3D-принтер. Помимо этого, завершается работа по разработке расценок по вантовой системе. То есть до сегодняшнего дня все расчеты стоимости производились применительно на мостах. И еще одна из особенностей — это поставщик вантовой системы. То есть более 70% наименований вантовой системы, включая оборудование, конструкции, программное обеспечение, специалисты — российские», — отметил заместитель руководителя проекта Даулет Сизо.

Мостостроители не планируют останавливаться на достигнутом и уже следующий вантовый мост намерены возвести полностью по отечественным технологиям.

Внутренний туризм зависит от качества дорог. Чаще всего посещаемость того или иного региона связана с его транспортной доступностью и временем, которое водитель готов провести в пути. «Лично для меня достопримечательностью стали новые мосты на М-12, в частности — через Оку. С нетерпением жду возможности прокатиться», — поделился автомобилист Владимир.

Всего за 1,5 часа можно добраться теперь до одного из интереснейших для посещения городов Владимирской области — Мурома. Туристка Ирина Петракова очень много путешествует по России на своей машине с семьей. В июле 2023 года она специально выделила день для Мурома. Говорит, что в целом город понравился, а Троицкий монастырь вызвал восторг.

«Очень красивая архитектура, а роспись храма — от Ветхого Завета ещё!» — поделилась Ирина. Она также отметила, что ездила в Муром ещё по старой дороге, потратив 3,5 часа в одну сторону, и уже завидует тем, кто будет «летать» в Муром из Москвы после введения новой трассы М-12.

Ждет открытия новой дороги и путешественник Артём Горячко. Говорит, что в Муроме хотел бы увидеть один из самых старых монастырей России — Спасо-Преображенский собор, а также музей-усадьбу семьи Рукавишниковых. В Ковровском районе он рассчитывает посетить музей-заповедник «Усадьба Щеглово» и узнать о жизни русской интеллигенции в начале XX века.

Помимо запросов туристической отрасли, строительство М-12 учитывает бережное отношение к природе. Поэтому для животных, которые могут пересекать оживленную магистраль, построили специальные надземные переходы и тоннели под землей. Они замаскированы под природный ландшафт, что позволит сохранить единство среды обитания. Кроме этого, во Владимирской области высадят больше тысячи гектаров леса, чтобы компенсировать вырубку деревьев.

По территории Московской области проходит 77 км новой трассы через шесть округов — Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Первые 22 км сдали в сентябре 2022 года, оставшиеся 55 км (от Северо-восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем) открыли вместе с участком от Москвы до Арзамаса.

Запуск М-12 значительно разгрузит дороги на востоке региона. Дорога уже вывела транзитный транспорт из Павловского Посада, Орехово-Зуева и Богородского городского округа. Также снизилась нагрузка на вылетные магистрали на Носовихинское шоссе. Время в пути, например, от деревни Субботино до Орехово-Зуева сократилось вдвое — сейчас дорога занимает всего полчаса. В целом транспортная доступность улучшилась для более чем 500 тыс. человек.

А уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12. В целом, новая скоростная автомагистраль не только свяжет регионы России, улучшит их транспортную доступность, но и поможет снизить ДТП практически в 3,5 раза.

Как сообщало ИА Регнум, М-12 — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России, строительство которого ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Протяженность трассы составляет порядка 811 км, на ней возводится более 300 искусственных сооружений (мосты, развязки, переходы для животных и т.д.), и уже к концу 2023 года новая дорога свяжет российскую столицу с Казанью и объединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.