Москва, 30 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. «Газпром» планирует приобрести крупную долю российского производителя люксовых автомобилей Aurus у научного центра «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», сообщила 30 октября газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По данным журналистов, энергетическая компания может купить до 40% автопроизводителя. Сообщается также о принципиальном соглашении на уровне правительства. Также известно, что сделка должна быть денежной, так как предприятию нужны инвестиции для развития.

«НАМИ» начал заниматься разработкой Aurus с 2013 года для создания российского семейства автомобилей представительского и высшего класса. Предприятие представило первую продукцию в мае 2018 года.

Президент России Владимир Путин 12 сентября 2023 года отметил, что автомобили Aurus стоят дорого. Он объяснил это малым объёмом производства и заявил, что при запуске в серию такие машины станут вдвое дешевле.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российский автопроизводитель «Соллерс Авто», владеющий Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), выкупил 100% предприятия «Исузу Рус» для перезапуска производства в Ульяновске. При этом Isuzu стал одним из автопроизводителей, включённых Минпромторгом России в список параллельного импорта.