Москва, 14 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Компания «Соллерс» 14 июля выкупила 100% долей предприятия «Исузу Рус». Так «Соллерс» стал поставщиком запчастей для грузовиков Isuzu в России.

Александр Щербак/ТАСС

«В рамках приобретённого юридического лица группой «Соллерс» будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами», — сообщили в компании.

Вместе с тем компания перезапустит производство «Исузу Рус» в Ульяновске.

В октябре 2022 года Минпромторг сообщал, что инвестиционный контракт совместного предприятия Isuzu и «Соллерс» получил одобрение к расторжению, решение приняли на межведомственной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта Isuzu стал одним из автопроизводителей, включённых Минпромторгом в список параллельного импорта. Помимо японской компании, в нём оказались автомобили таких марок, как Kia, Hyundai, Mazda, Ford, Renault и других. Целью этого решения было способствование сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке.

Перед этим «Соллерс Авто», владеющая Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), 26 ноября 2022 года перезапустила производство на предприятием в Алабуге и начала выпускать новые модели легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» под собственным брендом компании. Их начали выпускать на бывших мощностях совместного с Ford производства.