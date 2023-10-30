Париж, 30 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом 30 октября заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Jan Woitas/ZB/Global Look Press

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации», — сообщил французский министр в эфире радиостанции RMC.

По словам Дарманена, на прошлой неделе Франция представила список российским властям. Теперь французские власти ждут согласия российской стороны.

Ранее в октябре власти Франции сообщили о подготовке к высылке десятка российских граждан, которых правительство внесло в список «опасных». В него попали более 20 тысяч человек, из которых 5100 находятся под активным наблюдением.

Жеральд Дарманен добавил, что около 60 граждан России, в том числе чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми пристально наблюдают. Также около 40 человек находятся в тюрьмах, еще 20 — либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Преступника задержали. Им оказался 20-летний бывший ученик лицея. После этого французские власти приняли решение о введении максимального уровня террористической угрозы.

Кроме того, власти Франции отмечают рост угроз на фоне ситуации в Израиле. В стране проходят акции в поддержку Палестины.

Премьер Франции Элизабет Борн 10 октября напомнила, что ЕС признал радикальное палестинское движение ХАМАС террористической группировкой. По её словам, Париж выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке, но на это потребуется много времени.