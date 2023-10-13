Франция, 13 октября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Французские власти приняли решение о введении максимального уровня террористической угрозы после нападения на лицей в коммуне Аррас и убийства учителя, а также на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле, сообщило 13 октября Agence France-Presse.

Решение принято премьер-министром Франции Элизабет Борн после экстренного совещания в Елисейском дворце под председательством президента Эммануэля Макрона. Власти повысили уровень готовности плана Vigipirate до террористической угрозы.

Введение уровня «опасность теракта» может приниматься сразу после нападения, а также если в стране находятся террористы, местоположение которых не установлено, пояснили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в городе Аррасе на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Преступника задержали. Нападавшему около 20 лет, это бывший ученик этой школы.

Во Франции проходят акции в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры. Сотрудники полиции и жандармерии разгоняли демонстрации, для этого был применён слезоточивый газ. Но это никак не изменило ситуацию, а некоторые демонстранты начали возводить баррикады из мусорных баков.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 октября, выступая в нижней палате парламента, напомнила, что Европейский союз и Франция признали радикальное палестинское движение ХАМАС террористической группировкой. По её словам, Париж выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке, но на это потребуется много времени.