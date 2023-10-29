Ростов-на-Дону, 29 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону есть разрушения после падения воздушной цели, сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу», — написал Голубев.

Он добавил, что последствия оцениваются, сведений о пострадавших нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, Голубев написал, что система противовоздушной обороны отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена. Он уточнил, что последствий на земле нет.

В Минобороны 29 октбяря сообщили, что средства противовоздушной обороныуничтожили 36 дронов ВСУ под акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма. Была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России.