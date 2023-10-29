Москва, 29 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Бразильский хавбек Бителло удвоил преимущество «бело-голубых» на 61-й минуте.

Футболисты «Урала» смогли отыграть один мяч. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился полузащитник Илья Ишков.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. «Урал» идёт на 10-м месте с 16 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Николай Калинский. При этом футболисты «Сочи» Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа не смогли реализовать два пенальти в ворота вратаря Артура Нигматуллина.