Ростов-на-Дону, 29 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена, сообщил губернатор Василий Голубев.

Кадр из видео

«В 11:25 (совпадает с мск) успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена», — сообщил он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что последствий на земле нет.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в Ростове-на-Дону сработали системы противовоздушной обороны по целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников ВСУ под акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.