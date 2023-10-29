Вашингтон, 29 октября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа, заявил американский предприниматель Илон Маск.

SpaceX

«Мы не настолько наивны… ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы», — написал он в соцсети Х под постом министра связи Израиля о том, что движение ХАМАС будет использовать Starlink для «террористической деятельности».

По словам Маска, если терминал подключится, то он будет использоваться исключительно в гуманитарных целях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в палестинском минсвязи объявили о проведении переговоров с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Компания дала положительный ответ, сказал министр Исхак Садр.

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что израильское правительство отказалось подключить мобильную связь и интернет в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.