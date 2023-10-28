Рамалла , 28 октября, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что израильское правительство отказалось подключить мобильную связь и интернет в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

«Процесс отключения связи и интернет-услуг в секторе Газа был осуществлён вручную израильской оккупационной администрацией. Израильские оккупационные власти подверглись проверке со стороны международных институтов, но отказались снова вернуть эти услуги в сектор Газа», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Политик потребовал оказать давление на Израиль для восстановления интернета и связи в Газе, чтобы палестинцы смогли воспользоваться этими услугами во время операций по оказанию помощи.

Садр назвал действия Израиля «отвратительным преступлением» против человечности, поскольку в условиях войны запрещено полностью отключать сети связи и интернет, службы помощи зависят от этих услуг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в палестинском минсвязи объявили о проведении переговоров с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Компания дала положительный ответ, сказал министр Исхак Садр.

По информации западных журналистов и властей Газы, связь и интернет полностью пропали в регионе вечером 27 октября. Связаться со своими сотрудниками не смогли «Врачи без границ» и Всемирная организация здравоохранения. С подобной проблемой столкнулись и в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Министр связи Израиля Шломо Каръи 28 октября заявил, что его ведомство разрывает все связи со Starlink. Кроме того, он осудил слова американского бизнесмена Илона Маска, заявившего, что его компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа.