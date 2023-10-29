Москва, 29 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Страны Запада уже начали испытывать беспокойство по поводу Украины, которая уже не скрывает в себе «взращенного бесшабашной Америкой монстра». Об этом 28 октября в интервью для белорусского агентства БелТА заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам министра, глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение не особо «слушаются» своих заокеанских друзей. При этом Киев набрался наглости и не стесняясь высказывает спонсорам претензии.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», — признал Сергей Лавров.

Глава МИД посоветовал странам Запада не думать об Украине, а заняться обеспечением безопасности на своих территориях.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом закончит всё на Украине по вьетнамскому сценарию. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американцам уже не интересна Украина, поэтому США просто уйдут, пояснил офицер.

Украина представляет собой несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед странами Запада, признал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.

По мнению эксперта, даже если Зеленский «встанет на колени и будет просить о снисхождении», друзья-союзники взыщут до последней копейки набранные Киевом долги.

Президент России Владимир Путин сделал правильное предположение, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины. Об этом заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.