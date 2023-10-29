Вашингтон, 29 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Белый дом закончит всё на Украине по вьетнамскому сценарию. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Своё мнение он озвучил швейцарскому журналу Die Weltwoche.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. На Украине всё закончится, как во Вьетнаме, — мы просто уйдём», — сказал офицер.

Дуглас Макгрегор также заявил, что американцам уже становится неинтересна Украина и её проблемы. Совсем скоро Вашингтон просто «сменит тему».

Как сообщало ИА Регнум, оказываемая США поддержка не поможет Украине избежать поражения в конфликте, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Украина не контролирует ситуацию в зоне боевых действий, Россия перешла от обороны к наступлению, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Русские стали применять больше танков и бронетехники на открытых территориях. На некоторых участках ВСУ могут попасть в окружение, считает аналитик.

В случае, если Израиль примет решение о начале масштабной наземной операции в секторе Газа, против ЦАХАЛ сформируется крупная международная коалиция, сказал Макгрегор.