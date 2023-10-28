Рамалла , 28 октября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, сообщил телеканал Al Hadath.

Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», — говорится в заявлении лидера палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Обейда в своём видеообращении потребовал освободить палестинских заключённых в обмен на удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. ХАМАС готов провести обмен как единовременно, так и в несколько этапов, сказал он.

Член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить.

Список российских граждан движение получило через МИД. В ХАМАС отметили, что рассматривают Россию как ближайшего друга и относятся к её запросу об освобождении заложников из сектора Газа более внимательно, чем к другим.