Москва, 28 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках, их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил 28 октября «РИА Новости» член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.

Mahmoud Issa/Global Look Press

«От российской стороны, через МИД мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — сказал Марзук, добавив, что в этом списке восемь имён.

Днём ранее он отмечал, что ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников из сектора Газа более внимательно, чем к другим. По его словам, большинство израильтян являются обладателями каких-то ещё гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии. И многие страны обращались к ХАМАС с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе РФ.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Израильский МИД осудил визит в Москву представителей палестинской радикальной организации и потребовал от российских властей немедленно выслать их из страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос относительно реакции Израиля отметил, что Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.