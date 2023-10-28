Газа, Палестина, 28 октября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Движение ХАМАС требует освобождения всех палестинских заключённых в обмен на удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом 28 октября заявил представитель военного крыла ХАМАС — «Бригады Аль-Кассама» Абу Обейда в видеообращении.

«Освободить пленных врага можно будет, только освободив всех палестинских заключённых в его тюрьмах», — сказал Обейда.

Он добавил, что ХАМАС готов провести обмен как единовременно, так и в несколько этапов.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных достигли значительного прогресса, но проблемы ещё есть. Переговоры продолжаются.

По данным новостного израильского портала Ynet, более половины пленных палестинского движения ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян. В числе заложников также находятся 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов, ссылается издание на полученную информацию от израильских властей.