Газа, Палестина, 26 октября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Более половины пленных палестинского движения ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян, сообщил новостной израильский портал Ynet.

Mil.ru Захват заложника

В числе заложников, по информации издания, 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.

Уточняется, что такие данные озвучили власти Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, представители Катара — посредники в переговорах ХАМАС и Израиля — призвали палестинскую группировку ускорить темпы освобождения израильских заложников, в числе которых женщины и дети.

ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 220 человек. Освободить соотечественников ранее призвал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По оценке американских чиновников — источников The New York Times, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам.