Вашингтон, 28 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС накопило запасы, достаточные для трёх-четырёх месяцев ведения боевых действий в условиях блокады сектора Газа, передаёт 28 октября The New York Times со ссылкой на источники в правительствах ближневосточных и западных стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт в том числе о продуктах питания, воде, медикаментах, топливе и боеприпасах, рассказали источники издания. Запасы хранятся в подземных тоннелях, протяжённость которых составляет многие десятки километров, сказано в публикации.

«У ХАМАС достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трёх-четырех месяцев без их пополнения», — цитирует издание неназванного высокопоставленного ливанского чиновника.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.

Президент России Владимир Путин ранее назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Президент отметил, что Россия на своём опыте знает, что такое терроризм, и вместе с тем подчеркнул, что наземная операция в Газе может привести к огромным жертвам. Также он заявил об опасности расширения конфликта.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.