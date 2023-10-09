Москва, 9 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был в минуте от отставки в матче против ЦСКА, его спас полузащитник красно-белых Хесус Медина, сравняв счёт в компенсированное время. Об этом сообщил бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль

«Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля», — сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сейчас «Спартаку» предстоит сыграть с «ПАРИ НН» и «Факелом». «Выигрывай обе игры — и всё будет нормально», — добавил Аршавин.

Как сообщало ИА Регнум, матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в воскресенье, 8 октября. Счёт на 31-й минуте открыл полузащитник красно-синих Милан Гайич. Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт на 39-й минуте.

Во втором тайме Гайич вновь вывел ЦСКА вперёд, забив мяч на 60-й минуте. В компенсированное арбитром время бывший игрок армейцев Медина вырвал для красно-белых ничью. Матч закончился со счётом 2:2.

«Спартак» в 10-м туре потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4. В кубковом матче столичный клуб проиграл «Динамо» 0:3.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает 6-е место, в его активе 17 очков. Следом идёт ЦСКА, в его активе также 17 очков.