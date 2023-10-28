Вашингтон, 28 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Вашингтоне с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самый большой вызов, с которым сталкиваются отношения Китая и США, — это опять же сторонники так называемого движения за независимость Тайваня», — приводит пресс-служба слова Ван И.

Как передавало ИА Регнум, Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что следующий глобальный конфликт может вспыхнуть на Тайване. Он также добавил, что каждое крупное вооружённое столкновение в мире — это следствие слабости Соединённых Штатов.

На заседании Конгресса США, посвящённом дальнейшей помощи Украине, член Республиканской партии Майкл Коллинз выступил против того, чтобы наращивать поддержку киевского режима, и призвал вместо этого оказывать усиленную помощь Тайваню.

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт Тайвань независимым государством, при этом он выступает за связи с ним.