Вашингтон, 9 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Некоторые конгрессмены-республиканцы в Конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую сейчас получает Украина. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на заседании Конгресса, в ходе которого проходило голосование о дальнейшей помощи Украине, республиканец Майк Коллинз (штат Джорджия) выступил против увеличения поддержки Киева, а также за усиленную помощь Тайваню.

Агентство отметило, что для него и некоторых других конгрессменов Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объём американской военной помощи.

По словам Коллинза, задержки в поставках американского оружия на Тайвань в первую очередь служат результатом отставания американского производства и рассеянности администрации президента США Джо Байдена, для которого поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем.

«Мы должны серьёзно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику Тайваню, поскольку в конечном итоге, когда речь идёт о противодействии Китаю, наши интересы совпадают», — приводит агентство слова конгрессмена.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Джон Россомандо высказал мнение о том, что Украину может ждать судьба Ирака, Вьетнама и Афганистана из-за коррупционных скандалов Киева и Вашингтона. Он отметил, что коррупция и её восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить. Эксперт указал на то, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение военной, финансовой помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия жителей США, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи Украине.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин 8 октября написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.

8 октября советник главы ДНР Ян Гагин также не исключил подобного варианта. Он обвинил Киев в том, что украинские военные и чиновники перепродают оружие террористам по всему миру. Гагин добавил, что это происходит без какого-либо контроля в больших масштабах.