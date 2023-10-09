Вашингтон, 9 октября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Следующий глобальный конфликт может вспыхнуть на Тайване, заявил 9 октября Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, в соцсети Х (бывшая Twitter).

Richard Ellis/Global Look Press Эрик Трамп

«Тайвань следующий», — написал он, добавив, что каждое крупное вооружённое столкновение в мире — это следствие слабости Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Конгресса США, посвящённом дальнейшей помощи Украине, член Республиканской партии Майкл Коллинз выступил против того, чтобы наращивать поддержку киевского режима, и призвал вместо этого оказывать усиленную помощь Тайваню.

До этого глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США должны сделать всё возможное для того, чтобы избежать военного конфликта с Китаем. В то же время он отметил, что если китайская армия вторгнется на Тайвань, то США смогут отразить это нападение.

В свою очередь министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с США, которым следует оптимизировать силы для противодействия этой угрозе. Он обратил внимание на то, что в КНР уже создали два новых вида вооружённых сил, в том числе предназначенных для ударов по авианосцам. Кендалл уверен, что если сил США окажется недостаточно для сдерживания Китая на Тайване и в других точках земного шара, то может разгореться война.

Тем временем член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин 8 октября написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.