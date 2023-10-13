Брюссель, 13 октября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Евросоюз не признаёт Тайвань независимым государством, при этом он выступает за связи с ним. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.

TASS/ EPA/RITCHIE B. TONGO

«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы», — отметил он.

Боррель также отметил, что ЕС выступает за двусторонние связи с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания в качестве независимого государства, а также за урегулирование напряженности путём открытого и содержательного диалога.

Как передавало ИА Регнум, Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что следующий глобальный конфликт может вспыхнуть на Тайване. Он также добавил, что каждое крупное вооружённое столкновение в мире — это следствие слабости Соединённых Штатов.

На заседании Конгресса США, посвящённом дальнейшей помощи Украине, член Республиканской партии Майкл Коллинз выступил против того, чтобы наращивать поддержку киевского режима, и призвал вместо этого оказывать усиленную помощь Тайваню.

До этого глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США должны сделать всё возможное для того, чтобы избежать военного конфликта с Китаем. В то же время он отметил, что если китайская армия вторгнется на Тайвань, то США смогут отразить это нападение.