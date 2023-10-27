Москва, 27 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Автомобиль сбил переходившую дорогу 13-летнюю девочку в Москве, подростка госпитализировали. Об этом сообщил официальный Telegram-канал дептранса Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации дептранса, ДТП произошло на Михневской улице в районе дома 2Д. В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель «Ауди» наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Астраханской области подросток погиб под колёсами трактора во время уборки урожая. По данным следователей, трагедия произошла 25 октября недалеко от посёлка Ивановский Приволжского района Астраханской области. От полученных травм мальчик скончался в приёмном отделении больницы. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил на особый контроль ход следствия. Надзорными органами будет проведена проверка законности привлечения несовершеннолетнего к работе.

В начале октября в Подольске двое подростков на электросамокате попали под автобус. В результате ДТП юноша погиб на месте, девушка была госпитализирована. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».