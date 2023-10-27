Москва, 27 октября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 27 октября в районе 2-й улицы Машиностроения столкнулись 16 автомобилей. Причиной массового ДТП стала скользкая дорога, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек, в том числе спасатель «Центроспаса». Движение по четырём полосам дороги перекрывали. Водителей предупредили о проблемах с проездом в сторону Велозаводской улицы.

Позже движение автотранспорта восстановили.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС России заранее предупредило жителей столичного региона о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Москву и Подмосковье 27 октября накроет метель, снег и гололедица. Непогода начнётся в утренние часы. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см.

По информации Росгидромета, ожидается восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Жителям советовали не укрываться от осадков под деревьями и шаткими конструкциями.