Астрахань, 27 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В Астраханской области 15-летний подросток попал под колёса трактора, собирая урожай. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Подросток, собирающий на поле картофель, запрыгнул на жесткую сцепку прицепа движущегося трактора, после чего, потеряв равновесие, упал под переднюю ось буксируемого прицепа», — говорится в информации.

По данным следователей, трагедия произошла 25 октября недалеко от посёлка Ивановский Приволжского района Астраханской области. От полученных травм мальчик скончался в приёмном отделении больницы.

Ход проверки прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил на особый контроль. Надзорными органами будет проведена проверка законности привлечения несовершеннолетнего к работе.

Как передавало ИА Регнум, в Дагестане неизвестные умышленно совершили наезд на ребёнка. Двигаясь задним ходом, они дважды перекрывали проезд мальчику на велосипеде, а на третий раз сбили его. Затем из автомобиля вышли два человека и начали что-то говорить сбитому малышу, после чего уехали. Пресс-служба ГУ МВД Дагестана уточнила, что личность водителя, умышленно наехавшего на ребёнка, установлена. По имеющейся предварительной информации, ему 15 лет. О состоянии мальчика ничего неизвестно. Полиция проводит проверку.

В конце сентября трёхлетний мальчик погиб под колёсами машины в Калининграде. Сообщалось, что ребёнка сбил водитель на «БМВ», когда ребёнок неожиданно вышел на пешеходный переход из-за стоящего транспорта. В МВД добавили, что ребёнок гулял вместе с родителями, светоотражающих элементов на его одежде не было.