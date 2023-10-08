Подольск, Московская область, 8 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Автобус в Подольске сбил двух подростков, пересекавших на самокате проезжую часть за пределами пешеходного перехода, сообщила 8 октября пресс-служба подмосковного МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате ДТП юноша погиб на месте, девушка была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 7 октября на Революционном проспекте. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали двое мужчин, оказавшиеся рядом с аварией, и пассажирка одной из машин.

6 октября в Москве городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП пострадали трое детей.