Киев, 27 октября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Банковская система Украины может рухнуть уже в декабре, если не прекратятся боевые действия, заявил 27 октября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. По большому счёту это даже хуже, чем обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать», — заявил эксперт.

По его мнению, Киеву необходимо отменить военное положение, прекратить боестолкновения и убрать главу режима Владимира Зеленского, иначе он уничтожит страну и её жителей.

Ранее Соскин отмечал, что Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения Вашингтона по оказанию помощи Украине из-за избрания спикером палаты представителей США Майка Джонсона.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября в ходе поездки в зону СВО заявил, что текущая обстановка в зоне проведения специальной военной операции указывает на то, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей.

Шойгу подчеркнул, что сокращение возможностей противника — заслуга российских бойцов, результат их боевой работы. За это они удостоены высоких государственных наград.

Соскин также заявил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, ВСУ не способны совершить прорыв, и у них нет шансов на победу.