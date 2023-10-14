Рамалла , 14 октября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила о разрушении всех основных больниц в секторе Газа в результате израильских бомбардировок в течение недели.

MOHAMMED SABER/EPA/TASS

«Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя», — сказала она «РИА Новости».

По словам министра, медицинские ресурсы почти истощены. Среди погибших в результате неизбирательных ударов Газы половина приходится на женщин и детей. В регионе переполнены приюты и больницы, не осталось ничего необходимого для жизни.

Глава палестинского минздрава назвала ситуацию «кровавой бойней», учитывая, что количество жертв израильских бомбардировок большинства районов Газы превысило 1,9 тысячи человек.

Также Аль-Кайла подтвердила поступление международной помощи. На границу с сектором Газа уже прибыли самолёт из Иордании, три воздушных судна из Объединённых Арабских Эмиратов, 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения. При этом из-за блокады сектора Газа израильской стороной доставка гуманитарной помощи невозможна.

Она добавила, что в секторе Газа из-за нехватки медицинских средств может возникнуть опасность распространения эпидемий. Министр призвала мировое сообщество немедленно вмешаться и остановить неизбирательные бомбардировки гражданских лиц и больниц в Газе, а также защитить медиков, так как нападения на машины скорой помощи нарушают все международные законы.

Как сообщало ИА Регнум, по информации минздрава Палестины, 13 октября в результате обстрелов и бомбардировок израильской армией территории сектора Газа погибли свыше 400 человек, ранения получили около 1,5 тыс. граждан.

В сфере здравоохранения Палестины с начала эскалации конфликта погибли 28 сотрудников, уничтожены десятки машин скорой помощи.

Президент России Владимир Путин 13 октября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ назвал призыв США осуществить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлемым. При этом российский лидер отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами.

Несмотря на ожесточение с обеих сторон, необходимо думать о гражданском населении, подчеркнул Путин.