Махачкала, 24 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Неизвестные на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка в Дагестане. Об этом 23 сентября сообщила пресс-службы МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточнялось, что в распоряжение полиции очевидцы прислали видеозапись, на которой неизвестные на автомобиле красного цвета, двигаясь задним ходом, дважды перекрывали проезд мальчику на велосипеде, а на третий раз сбили его. Затем из автомобиля вышли два человека и начали что-то говорить кричавшему, вероятно, от боли, ребёнку, после чего уехали.

В полиции Дагестана отметили, что на видеокадрах «запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов». Полицейские призвали граждан, что-либо знающих об инциденте, незамедлительно сообщить об этом в любой отдел полиции.

Немного позднее пресс-служба ГУ МВД Дагестана уточнила, что личность водителя, умышленно наехавшего на ребёнка, установлена. По имеющейся предварительной информации, ему 15 лет. В настоящее время подростка доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калининграде трёхлетний ребёнок погиб в ДТП накануне дня рождения. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колёса автомобиля. Ребёнок получил тяжёлые травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Также сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовых автомобилей в Амурской области.